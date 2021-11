Ikea België zet samenwerking met PostNL stop: “Te veel vraagtekens”

Ikea België zet de samenwerking met het Nederlandse pakjesbedrijf PostNL tijdelijk stop. Dat is het gevolg van het onderzoek naar het bedrijf. “Er zijn te veel vraagtekens”, klinkt het bij Ikea. “En we vragen duidelijkheid voor we de samenwerking hervatten.”

Naar aanleiding van tal van gevallen van zwartwerk en andere sociale inbreuken, voeren de inspectiediensten al een hele tijd controles uit bij koerierbedrijven. Chauffeurs die als onderaannemer of in opdracht van een onderaannemer werken, zouden elke dag lange uren moeten kloppen. Sommigen moeten maar liefst 250 tot zelfs 500 pakjes per dag leveren. De vakbonden spraken eerder al over “moderne slavernij”, omdat de chauffeurs het vaak met een karige verloning moeten doen en zelfs nauwelijks of niet rondkomen.

Maandagochtend was het de beurt aan PostNL. De inspectiediensten, douane en politie vielen binnen in de depots van het postbedrijf in Wommelgem, Ardooie en Mechelen. “In Mechelen werd een tiental mensen betrapt omdat ze buiten hun reguliere werkrooster aan de slag waren. Hetzelfde hebben we ook bij een tiental mensen in Wommelgem vastgesteld. Daar werden ook nog tien inbreuken op zwartwerk gedaan. Tijdens de actie in Mechelen werd ook een persoon aangetroffen die illegaal in het land verbleef”, zei substituut Gianni Reale van het Arbeidsauditoraat toen.

LEES OOK. De “moderne slaven” van PostNL: 500 pakjes per dag, “onmenselijk lange uren” en een hongerloon

Naar aanleiding van het onderzoek en de vastgestelde inbreuken heeft Ikea België beslist om de samenwerking met PostNL stop te zetten. Dat bevestigt het bedrijf donderdag aan onze redactie. “Er zijn te veel vraagtekens over de situatie en we vragen duidelijkheid voor we de samenwerking hervatten”, klinkt het bij Ikea.

Voor de verzegelde pakjes zijn tijdelijke oplossingen gevonden, klinkt het nog. “Mensen gaan die zo snel mogelijk krijgen.” Omdat Ikea naast PostNL ook met Bpost samenwerkt, komt het bedrijf naar eigen zeggen niet in de problemen. “Gelukkig is er Bpost nog.”