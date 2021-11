Niet eens alle huizen afgewerkt en grond moet al afgegraven worden in PFOS-nieuwbouwwijk: “Ik kook vanbinnen”

Gloednieuw zijn ze, de woningen in de Vredebrug-wijk in Willebroek. Meer nog, niet alle huizen zijn al afgewerkt: bouwvakkers zijn nog naarstig bezig met de werkzaamheden. Maar nu al is de rust er grondig verstoord. Er zit PFOS in de grond, en veel. Meer nog dan in Zwijndrecht, waar het schandaal rond 3M uitbrak. “De overheid moet dit al lang geweten hebben. Dat ze onze grond gaan afgraven, is niet genoeg. We willen 50.000 euro compensatie. Minstens.”