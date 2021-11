Beweging.net zet exclusieve samenwerking met CD&V stop

Beweging.net, dat in 2014 ontstond vanuit het ACW, had al decennialang een exclusieve samenwerking met de christendemocratische partij. Maar dat verandert nu, staat te lezen op de website van het netwerk van sociale organisaties. “De historische samenwerking met CD&V wordt verder uitgebouwd, maar daarnaast zien we ook een systematische samenwerking ontstaan met Vooruit en Groen. In punctuele dossiers richten we ons naar nagenoeg alle partijen”, zegt voorzitter Peter Wouters daar.

Beweging.net wil een meer verbindende rol opnemen binnen het politieke veld, zo klinkt het verder. “We willen diverse partijen en personen inspireren en ondersteunen wanneer die nauw aanleunen bij ons gedachtegoed en onze standpunten, werking en maatschappijvisie. We vergelijken het graag met de steeds meer gebruikte aanpak in de parlementen, waar verkozenen van verschillende partijen samen een wetsvoorstel indienen, soms zelfs over de grenzen van meerderheid en minderheid heen. Beweging.net wil zo steun en vernieuwing geven aan de politiek zodat ze het vertrouwen van de burgers terug kan winnen.”