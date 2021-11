Verlinden zit zondag samen met Belgische en Franse collega-ministers over verdronken migranten in Kanaal

Woensdag zijn 27 migranten om het leven gekomen in het Kanaal toen ze vanuit Frankrijk wilden oversteken naar Groot-Brittannië. Hun bootje kapseisde voor de kust van het Noord-Franse Calais. Volgens de autoriteiten gaat het om het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.

LEES OOK. Waarom iedereen geschokt, maar niemand verbaasd is over drama met bootvluchtelingen: “Het Kanaal is een begraafplaats geworden”

Frankrijk organiseert zondag een vergadering in Calais en nodigt daarvoor naast de Europese Commissie ook de bevoegde ministers van Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en België uit. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal op dat overleg aanwezig zijn, zei ze donderdagmiddag vanuit de Kamer aan Villa Politica. “Het is een complex gegeven omdat men opereert vanuit verschillende landen. Daarom is er ook debat nodig op Europees niveau.”

LEES OOK. Drama op het Kanaal: 27 bootvluchtelingen overleven schipbreuk niet

Verlinden spreekt van een “drama” en wil de herhaling ervan in de toekomst koste wat kost vermijden. “We zullen bekijken hoe we alles in het werk kunnen stellen zodat dergelijke situaties zich niet herhalen. We moeten mensensmokkelaars zoveel mogelijk ontwrichten.”