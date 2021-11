Het wonder van Junior Messias: van wasmachinebezorger naar held van Milan in de Champions League

De 30-jarige Junior Messias werd pas in 2019 volwaardig voetbalprof bij Crotone na een leven als bezorger van huishoudelektro waarin voetbal een hobby was, maar was woensdagavond in de Champions League de grote held voor AC Milan met de winnende treffer tegen Atlético Madrid (0-1).

“De grootste verwezenlijking in mijn leven”, noemde de Braziliaanse immigrant Junior Messias zijn kopbaldoelpunt in de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid.

In tegenstelling tot heel wat landgenoten, verhuisde hij niet naar Europa omdat een grote voetbalclub zijn voetbaltalent had geroken. Junior Messias voetbalde in Brazilië in de jeugd weliswaar voor Cruzeiro, maar zou het nadien niet verder schoppen dan de derde klasse.

20 cent per baksteen

In 2011 reisde hij met vrouw en kind zijn broer achterna naar Turijn. Voetbal was slechts een hobby en de kost verdiende hij met allerhande jobs: bakstenen recycleren (aan 20 cent per steen), afbraakwerken en tot slot huishoudelektro zoals wasmachines en vaatwassers aan huis leveren.

Als elektrokoerier werkte hij voor een Peruviaanse baas die ook een voetbalclubje had met voornamelijk Peruviaanse immigranten. Zijn baas nodigde hem uit om mee te komen sjotten en zou het zich niet beklagen. Junior Messias was een fenomeen en scoorde aan de lopende band.

Ezio Rossi, een ex-prof bij Torino en Hellas Verona, zag hem daar voetballen en vond dat Junior Messias te goed was voor dat niveau. Hij bood hem een contract aan bij Fossano, in de Italiaanse vierde klasse, maar Messias weigerde. Als arbeider verdiende hij 1.200 euro per maand, bij Fossano kon hij slechts 700 euro verdienen.

Junior Messias was in 2019 nog actief bij Italiaanse derdeklasser Creteno. — © LAPRESSE

Signaal van God

Junior Messias ging naar de kerk en vroeg de priester of God hem een signaal wilde zenden waaruit hij duidelijk zou verstaan dat zijn voetbaldroom écht voorbij was. Maar bij het buitengaan van de kerk, kreeg hij een telefoontje om te melden dat zijn verblijfspapieren na jaren van moeilijkheden eindelijk in orde waren. Daags nadien belde Ezio Rossi opnieuw en bood hem een test aan bij vijfdeklasser Casale. De test was overtuigend en Junior Messias kreeg een aanbod van 1.500 euro per maand. Dit keer waagde hij de sprong om alles op het voetbal te zetten.

Drie jaar geleden speelde Junior Messias nog in de Serie C bij Gozzano en leek het sprookje van woensdag een onbereikbare droom, maar in januari 2019 kwam alles in een stroomversnelling toen Crotone, uitkomend in de Italiaanse tweede klasse, zijn sportieve rechten kocht. Crotone verhuurde hem aanvankelijk terug aan Gozzano, maar het seizoen erop hielp hij Crotone aan promotie naar de Serie A met 6 goals in 36 wedstrijden. Vorig seizoen bevestigde hij in de Serie A met 9 goals in 36 competitiematchen.

Door de financiële problemen moet AC Milan creatief zijn en zo trok de grootmacht uit het Italiaans voetbal afgelopen zomer de dertigjarige Braziliaanse aanvaller aan. Vorige maand maakte hij zijn debuut voor Milan in de Serie A en woensdag mocht hij na 65 minuten invallen in de Champions League. 22 minuten later bezorgde hij de Rossoneri met een krachtige kopbal de zege als redder uit de hemel, kon het passender met zo’n naam? Het was acht jaar geleden dat Milan nog eens won in de Champions League. Meteen een belangrijke zege, want de club van Alexis Saelemaekers blijft in de running voor de 1/8ste finales van de Champions League. Milan-coach Stefano Pioli is onder de indruk van de kwaliteiten van Junior Messias en is van plan hem de komende weken meer kansen te geven.