Standard moet tribune deels sluiten door voetzoeker richting OHL-keeper

In de competitiewedstrijd tussen Standard en OH Leuven (2-2) van 16 oktober liep het grondig mis in de tribunes. De aftrap moest worden uitgesteld, door overmatige rook en de daaropvolgende beperkte zichtbaarheid. Ook bij de doelpunten van Standard werden er rookpotten ontstoken door thuisfans. Diep in de blessuretijd van de partij ontplofte er een voetzoeker net naast doelman Romo. De scheidsrechter legde het duel stil, maar meteen daarna ontploften nog voetzoekers. De schuldige supporters bevonden zich steevast in tribune 4, waar de harde kern van Standard doorgaans plaatsneemt.

Het Bondsparket lijstte de verschillende antecedenten op van Standard met betrekking tot pyrotechnisch materiaal en wees erop dat de gevolgen voor Romo, die van slag was na de ontploffing, veel erger hadden kunnen zijn. Daarom vorderde de bondsprocureur een voorwaardelijke match achter gesloten deuren. Standard betwistte haar eigen aansprakelijkheid voor het wangedrag van individuen en pleitte voor een mildere sanctie.

Het Disciplinair Comité wees erop dat Standard wel degelijk verantwoordelijk is voor supportersincidenten. “De club kent wel degelijk het bondsreglement op dat vlak”, klinkt het fijntjes in de motivatie van de straf. “Maar Standard slaagt er nog altijd niet in om pyro uit het stadion te bannen en de veiligheid van spelers, officials en fans te garanderen. Als er incidenten optreden, draagt de club altijd de eindverantwoordelijkheid en de disciplinaire gevolgen.”

De voorbije jaren werd Standard al meermaals gestraft voor het gooien van projectielen en pyrogebruik. Het Disciplinair Comité stelt vast dat de overtreders vaak uit Tribune 4 achter het doel komen. Daarom werd beslist om vier blokken uit dat vak te sluiten voor de eerstvolgende thuismatch. Het gaat om blokken D4, E4, F4 en G4. Standard kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, waardoor het onzeker is wanneer de maatregel van kracht is. (belga)