Marc Van Ranst kritisch voor antivaxxers: “Vinden enkel zichzelf belangrijk”

Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over mensen die het coronavaccin weigeren. “Als maatschappij moeten we daaruit consequenties trekken.”

Moeten anti-vaxxers voor de spiegel staan en zeggen ‘dankzij mij lijden mensen extra, dankzij mij sterven mensen’? “Dat gaan ze niet doen”, zegt Van Ranst. “Die vinden enkel zichzelf belangrijk. De maatschappij is hyperliberaal geworden, waarbij denken aan het algemeen belang niet meer telt. Het is hun vrije keuze om het vaccin te weigeren, maar als maatschappij moeten we daaruit consequenties trekken. Als ik taxichauffeur wil worden, maar ik vind een rijbewijs absoluut niet nodig, zal het ook niet lukken.”

De mensen zonder vaccin nemen enorm veel plaats in op Intensieve Zorgen, beseft ook Van Ranst.”Zeker voor de kleine groep die ze zijn. Ik begrijp mensen die zeer boos zijn omdat ze dringend medische zorg nodig hebben en die uitgesteld zien worden omdat er geen plaats meer is. Patiënten wiens dringende operatie uitgesteld moet worden: je zal het maar meemaken. Artsen en verpleegkundigen vallen ook uit door het virus, mensen moeten daardoor in quarantaine.”