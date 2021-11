Bart De Pauw blijft te zien op Streamz, niet op VRT

De streamingdienst Streamz gaat programma’s van of met Bart De Pauw niet uit zijn aanbod halen nu de televisiemaker een celstraf met uitstel heeft gekregen wegens stalking van vijf vrouwen. “De abonnees kunnen zelf kiezen of ze die content willen bekijken of niet”, klinkt het.

De correctionele rechtbank van Mechelen achtte Bart De Pauw donderdag schuldig aan de belaging van vijf vrouwen en het bezorgen van overlast door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen bij een van hen. Hij kreeg zes maanden cel met uitstel opgelegd.

De Pauw heeft de voorbije decennia verschillende succesvolle tv-reeksen gemaakt, soms met hemzelf in de hoofdrol. Een aantal van die reeksen zit in de catalogus van Streamz, de streamingdienst van DPG Media en Telenet. Het gaat onder meer om Het Geslacht De Pauw en Willy’s en Marjetten.

“We bundelen op Streamz heel veel titels, zowel internationaal als lokaal. Dat zijn zowel nieuwe als minder recente titels en zo zitten er ook wat oudere reeksen van en met Bart De Pauw in de catalogus. De abonnees van Streamz kunnen zelf kiezen of ze die content willen bekijken of niet”, zegt de streamingdienst in een schriftelijke reactie.

VRT

Op de zenders van de openbare omroep is Bart De Pauw niet meer te zien. Dat was eerder al beslist. De VRT vond in 2017 dat er een vertrouwensbreuk was ontstaan, en besliste de samenwerking met de televisiemaker stop te zetten. De reeks It’s Showtime‘ die De Pauw had gemaakt voor de VRT, werd daar nooit uitgezonden. Ook herhalingen van programma’s met De Pauw wil de VRT niet meer uitzenden.

Met het productiehuis Koeken Troef!, dat werd opgericht door De Pauw maar waar zijn vrouw Ines De Vos sinds begin 2018 de enige zaakvoerder is, wilde de VRT wel nog samenwerken. “We hebben drie nieuwe seizoenen van ‘Twee tot de Zesde Macht’ besteld met nieuwe afleveringen met Jeroen Meus als nieuwe presentator, op voorwaarde dat Bart De Pauw niet betrokken zou zijn, noch voor of achter het schermen van de productie”, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

De VRT zit nog in een juridische strijd verwikkeld met De Pauw. De televisiemaker eist 12 miljoen euro schadevergoedingen van de openbare omroep. Hij, zijn productiehuis en zijn gezin menen dat de stopzetting van de samenwerking voorbarig was en heeft geleid tot enorme reputatieschade.