Boetes voor Seraing, Oostende, Beerschot, Eupen en Union

Union-doelman Moris was een van de slachtoffers van de twaalfde speeldag. Die bleef niet zonder gevolgen. — © BELGA

Omwille van supportersincidenten op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League hebben KV Oostende, Seraing, Beerschot, Eupen en Union deze week boetes ontvangen van het Disciplinair Comité van de Voetbalbond (KBVB).

Het Belgisch voetbalweekend van 22, 23 en 24 oktober stond bol van de incidenten. Het begon al op vrijdagavond met Seraing-Charleroi (1-3). De bezoekers moeten na verschillende rookbommen een sensibiliserende campagne op touw zetten, maar ook de fans van Seraing lieten zich niet onbetuigd. Na de 0-3 gooide een fan een bierbeker vanuit de tribunes pardoes op Charleroi-coach Edward Still. Nadien werden nog bekertjes gegooid, waaronder eentje de op een televisieproducent terechtkwam. Voor al die biergooiers werd Seraing een boete van 4.000 euro opgelegd, waarvan 2.000 euro effectief.

Ook in KV Kortrijk-KV Oostende (1-0) liep het op zaterdag mis. De Kerels werden onder meer bestraft met een alternatieve straf wegens rookpotten, maar ook de bezoekende fans gingen over de schreef. Er werd tot twee keer toe Bengaals vuur afgestoken in het Oostendse vak, wat KVO op een boete van 1.500 euro (waarvan 1.000 euro effectief) komt te staan.

Aan hun onderlinge wedstrijd aan de Kehrweg (2-3) houden zowel Eupen als Union een boete over. Supporters van de Oostkantonners gooiden na de 2-3 met bekers en aanstekers naar Union-doelman Moris, waarop de partij een kwartier werd stilgelegd. Eerder in de wedstrijd werden er ook al bekertjes gegooid richting scheidsrechter en spelers van Union, en er werd pyrotechnisch materiaal afgestoken. Voor het geheel van die inbreuken legde het Disciplinair Comité een boete van 4.000 euro (waarvan 2.000 euro effectief) op aan Eupen. Union kreeg zelf een boete van 1.000 euro, omdat Brusselse fans twee keer pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken aan de Kehrweg.

Tot slot wordt ook Beerschot beboet met een geldstraf van 2.000 euro, omdat fans van de Ratten op bezoek bij RSC Anderlecht (4-2) bierbekertjes gooiden naar de vierende RSCA-spelers vlak na de openingstreffer van Gomes op slag van rust. (belga)