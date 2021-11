Advocaat: “Vooral het verraad van de vriendschap van Maaike Cafmeyer valt Bart De Pauw heel zwaar”

Bart De Pauw heeft het moeilijk met zijn veroordeling, zo heeft zijn advocaat Michael Verhaeghe gezegd op Radio 1 en in VTM Nieuws. Het valt hem zwaar, en dan vooral de rol van Maaike Cafmeyer in de zaak.

Het is Cafmeyer die samen met Liesa Naert naar de vertrouwensman bij de VRT stapte. “Het verraad van de vriendschap, daar heeft hij het heel moeilijk mee”, zei Verhaeghe. “U hebt het misschien gehoord tijdens het proces, ze zei toen: Bart, ik zie u nog altijd graag. En daarom kan hij nog altijd niet begrijpen dat als je iemand graag ziet en altijd graag gezien hebt, je toch anoniem melding gaat doen bij de VRT en niet je telefoon opneemt om te bespreken wat daar aan de hand is”, zegt Verhaeghe. “Dat begrijpt hij niet en valt hem echt zwaar.”

LEES OOK. Experten over uitspraak in zaak-De Pauw: “Voorwaardelijke straf is stok achter de deur die hij nodig heeft”

Of er een beroep komt tegen het vonnis, is volgens de advocaat nog niet uitgemaakt. “Eerst moeten we het vonnis bestuderen.”

LEES OOK. Voor welke feiten werd De Pauw nu wel of niet veroordeeld?

Zes maanden cel met uitstel

De televisiemaker was donderdagochtend veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. De voorzitter van de rechtbank van Mechelen zei dat een deel van de tenlasteleggingen bewezen was. De openbaar aanklager vroeg één jaar cel met uitstel voor De Pauw, wegens belaging en elektronische overlast. De televisiemaker eiste de vrijspraak. “Ik ben redelijk teleurgesteld”, reageerde hij achteraf dan ook.

LEES OOK. Zes maanden met uitstel voor Bart De Pauw: “Redelijk teleurgesteld”

De slachtoffers krijgen door het vonnis eindelijk erkenning. “Het is dankzij de moed, de verklaringen en de bewijsstukken van al deze vrouwen dat deze veroordeling volgt”, reageert hun advocate Christine Mussche.

LEES OOK. Advocate van de vrouwen: “Bevestiging en erkenning van wat hen is overkomen”