Geoffry Hairemans verlengt zijn contract tot 2025 bij KV Mechelen

De 30-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2019 over van Antwerp. In 71 officiële matchen voor de Kakkers zorgde de linkspoot voor elf goals en acht assists. Dit seizoen staat zijn teller op twee doelpunten en drie assists in twaalf wedstrijden.

“Geof is zowel op als naast het veld een belangrijke pion in onze kern”, zegt sportief directeur Tom Caluwé. “Hij zorgt ook voor de nodige ervaring. Deze overeenkomst zorgt, na de verlengingen van andere spelers deze zomer, opnieuw voor meer continuïteit op sportief vlak.”

“Alles is hier top in Mechelen. De ploegsfeer is top, de fans zijn top, de club is top”, vult Hairemans zelf aan. “Ze hebben hier iets neergezet en ik voel mij super goed in dat geheel. Dan teken je als speler heel graag bij.” (belga)