De West-Vlaamse ondernemer Philip Vlieghe (58) is veroordeeld voor domiciliefraude, omdat hij aan de fiscus verklaarde dat hij in Monaco woont terwijl zijn thuis in werkelijkheid gewoon in Knokke zou zijn. De rechter heeft 19,3 miljoen euro verbeurd verklaard. “Dit is een wraakactie van een rancuneuze ex-vriendin”, aldus de zakenman.