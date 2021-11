De geruchtenmolen mag stoppen met draaien, Manchester United wil het zieltogende elftal tot het einde van het seizoen in handen leggen van de 63-jarige Duitser Ralf Rangnick. Rangnick is de grondlegger van de filosofie van RB Leipzig, al had hij die in 2011 ook bij Club Brugge kunnen doorvoeren. Hij was er nog kandidaat-coach.