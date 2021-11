Miguel Bouterse schuldig bevonden aan roofmoord tijdens fout gelopen drugsdeal

Het Antwerpse hof van assisen heeft Miquel Bouterse (38) uit Essen na 3,5 uur beraadslaging schuldig bevonden aan de roofmoord op de Let Ronalds Brakmanis (47). Brakmanis werd vier jaar geleden doodgeschoten tijdens een fout gelopen drugsdeal in Grobbendonk.

Bouterse had zes kilo cocaïne besteld bij de groep rond Brakmanis. Op 29 september 2017 vond de transactie plaats in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Bouterse, die vier jaar lang iedere betrokkenheid ontkend had, gaf pas tien dagen geleden toe dat hij in de woning was geweest. Bijkomend DNA-onderzoek had uitgewezen dat een haar van hem op het slachtoffer werd aangetroffen.

De verkopers wilden de zes kilo cocaïne per twee kilo verkopen, om bij een eventuele ripdeal het financiële risico te beperken. Ze hadden twee kilo op tafel gelegd. Bouterse verklaarde dat de deal fout was gelopen, toen hij en zijn twee kompanen het geld tevoorschijn hadden gehaald. Brakmanis had volgens hem een wapen getrokken, waarna een van zijn vrienden in een schermutseling met het slachtoffer verwikkeld was geraakt. Zijn vriend had geroepen dat hij moest schieten en hij had twee keer gevuurd naar de benen. Daarna was hij gevlucht. Een van zijn kompanen had het geld meegenomen. De cocaïne hadden ze volgens hem achtergelaten.

Twijfel

De verdediging had dan ook de kwalificatie ‘roofmoord’ betwist, want zonder diefstal kon er daar geen sprake van zijn. Bouterse had ook de intentie tot doden ontkend. De verdediging had gevraagd om de feiten te herkwalificeren naar ‘opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg’.

Blijkbaar was de verdediging er wel in geslaagd om onder de gezworenen wat twijfel te zaaien over de diefstal van de cocaïne: op die hoofdvraag stemden zeven juryleden ‘ja’ en vijf juryleden ‘nee’. Het hof sloot zich daarop bij de meerderheid aan, waardoor de diefstal bewezen werd verklaard.