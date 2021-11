Ook in de cel misleidde Jeffrey Epstein iedereen: “Ik ben een lafaard. Ik kan niet tegen pijn”

In de ochtend van 10 augustus 2019 werd Jeffrey Epstein aangetroffen in zijn cel in New York met een stuk laken rond zijn nek. Sinds de dood van de steenrijke pedofiel wordt de officiële lezing van zelfdoding in twijfel getrokken. Maar uit een reconstructie van zijn laatste dagen komt nu geen enkel feit naar voren dat die these tegenspreekt. De miljonair deed in de cel wat hij het best kon: mensen manipuleren en misleiden. Maar zijn wanhoopsdaad kon alleen gebeuren door een reeks blunders.