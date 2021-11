Hoe gevaarlijk is dat nu eigenlijk, hoogspanningskabels die dicht bij of pal boven je huis hangen? “Er is overvloedig bewijs dat er een verband is tussen de nabijheid van die kabels en leukemie bij kinderen”, zegt professor Dirk Adang (UHasselt). “Vanuit gezondheidsoogpunt moet je die kabels ondergronds leggen.”