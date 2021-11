West-Vlaanderen onder hoogspanning: veel vragen en verzet tegen plannen voor hoogspanningslijn van 22 kilometer

Hoogspanning in Vlaamse velden. De plannen voor een nieuwe hoogspanningslijn van 500 miljoen euro die de elektriciteit vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland moet vervoeren, hebben een breed en hardnekkig volksverzet op de been ­gebracht. De omwonenden willen de leidingen ondergronds. Alleen, dat is tien keer zo duur én technisch moeilijk. Net als bij Oosterweel kwam er een intendant aan te pas om de knoop te ontwarren, maar dat lukt niet op tijd: hij vraagt drie maanden meer tijd. De vraag is of dat jarenlange proce­dures kan ­vermijden.