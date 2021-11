CONFERENCE LEAGUE. Tottenham beleeft rotavond, Cyriel Dessers doet het opnieuw

Tottenham heeft in de Conference League verrassend met 2-1 verloren op het veld van NS Mura, vijfde in de Sloveense competitie. De ploeg van Antonio Conte moest diep in de blessuretijd de 2-1 incasseren. Als Vitesse op de laatste speeldag zijn favorietenrol waarmaakt tegen Mura, zit het Europees avontuur van Tottenham erop. Bij Feyenoord was Dessers opnieuw de held met een treffer in de blessuretijd.

NS Mura - Tottenham: 2-1

Tottenham kende een dramatische avond bij NS Mura, vijfde in de Sloveense competitie op elf punten van leider Koper. De ploeg van coach Antonio Conte kwam 0-1 achter en zag Sessegnon al in de eerste helft zijn tweede geel pakken. Harry Kane scoorde tegen en Tottenham ging op zoek naar de winninggoal, maar in de vijfde minuut van de extra tijd stuitte het nog op een counter waaruit Marosa de winnende treffer scoorde voor de thuisploeg. Mura pakte dankzij de stunt zijn eerste (drie) punten in de Conference League. Een blamage die niet zonder gevolgen blijft. Tottenham staat nu derde in groep G met net als Vitesse zeven punten. In de onderlinge duels deden de Nederlanders het echter beter. Groepsleider Rennes is buiten schot. Op de laatste speeldag is Vitesse favoriet in de thuismatch tegen Mura, zodat de Londenaren flirten met de uitschakeling.

De frustratie bij Son liep hoog op. — © REUTERS

Dessers doet het opnieuw

In groep E van de Conference League heeft Feyenoord 2-2 gelijk gespeeld op het veld van Sparta Praag. Opnieuw was Cyriel Dessers de grote held bij de Rotterdammers. De huurling van Racing Genk viel in, dit keer al na 18 minuten door een blessure van Linssen, en scoorde in de 31ste minuut de 1-1. Feyenoord moest na 36 minuten met tien man verder na rood voor Til en Slavia kwam opnieuw voor. Maar dat was zonder Dessers gerekend, die een patent heeft op doelpunten in de blessuretijd. In de 93ste minuut scoorde hij de 2-2. Dankzij het punt heeft Feyenoord zich verzekerd van groepswinst.