Man krijgt eerste 3D-geprint oogimplantaat ter wereld

Een Londense patiënt kreeg gisteren als eerste ter wereld een 3D-geprint prothese-oog ­geïmplan­teerd. Verwacht wordt dat het gebruik van 3D-printing de tijd die nodig is om het nepoog te maken, zal halveren.

Voor de huidige implantaten van acryl moet een model van de oogkas worden gemaakt, wat een uitgebreide en invasieve procedure is. Daarna worden ze geplaatst en geschilderd. Bij de 3D-versie is een eenvoudige scan van het oog ­voldoende. Een softwareprogramma maakt een 3D-model, en het resultaat wordt naar een printer gestuurd die het oog in 2,5 uur print. De geprinte prothese is niet alleen sneller gemaakt, maar ziet er ook natuurlijker uit.

De eerste patiënt is Steve Verze, een veertiger uit Londen. Hij wacht al 20 jaar op een prothese.

© © Moorfields Biomedical Research Centre

(blg)