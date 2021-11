Scholen wachten op 3,7 miljard euro om te (ver)bouwen

De wachtlijsten voor scholen om een nieuw gebouw te zetten of het huidige grondig te renoveren zijn opnieuw fors opgelopen. Op 1 januari 2021 hadden 1.751 scholen een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), samen goed voor een bedrag van maar liefst 3,68 miljard euro. Een jaar eerder ging het om 3,36 miljard euro. Het gaat dan nog alleen over de scholen van het gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) krijgt geld voor scholenbouw via een andere procedure.

Oorzaak van de lange wachtlijsten is het fel verouderde scholenpatrimonium. Vorige onderwijsministers hebben al fors geïnvesteerd in scholen, maar het blijft een druppel op een hete plaat. Huidig minister Ben Weyts (N-VA) investeert nog eens 500 miljoen euro meer dan de vorige regering, voor in totaal 3 miljard euro deze legislatuur. Deze week gaf hij het startschot voor ‘Scholen van Vlaanderen’, goed voor 450.000 vierkante meter schoolgebouwen voor 85.000 leerlingen. Het gaat om een formule waarbij de overheid samenwerkt met de private sector, en ook spaarders kunnen hun geld in scholen investeren.(jvde)