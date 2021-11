“Silke, ik denk dat ik uw papa heb vermoord”: uitbaatster B&B doodde man en liet tienerdochter naar hulpdiensten bellen

Voor het assisenhof in Gent start vandaag het proces tegen Christel Troffaes (60), uitbaatster van een luxueuze B&B in Zottegem, die twee jaar geleden haar echtgenoot Dirk Zegers (61) met een mes doodstak. Haar dochter zat toen in de slaapkamer en moest nadien de hulpdiensten bellen. De vrouw zegt dat ze gebukt ging onder jarenlang psychisch geweld door haar drankverslaafde man.