Ook bij ons zal boosterprik nodig zijn voor coronapas

In Frankrijk wordt een boostervaccinatie verplicht om de coronapas te behouden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet zich gisteren ontvallen dat dat ook bij ons het ­geval zal zijn. Dat is volgens hem niet voor morgen, maar wordt wel van kracht zodra ­iedereen de kans heeft gehad zich nog eens te laten inenten.

In Frankrijk kan de prik vijf maanden na de tweede inenting worden gegeven. Over de Belgische modaliteiten, zoals ­timing of type vaccin, buigen onze ministers van Volksgezondheid zich zaterdag.

LEES OOK. Vaccin voor kinderen goedgekeurd door EMA: wanneer volgt de vaccinatie? Zijn er bijwerkingen? En wat vinden pediaters? (+)

(blg)