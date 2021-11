EUROPA LEAGUE. Januzaj krikt statistieken op met knappe assist

Adnan Januzaj zette met een knappe assist Real Sociedad op weg naar de 1-1 op het veld van Monaco. Een opsteker voor de (ex-)Rode Duivel, want een van de kritiekpunten is dat zijn statistieken beter moeten. De Basken verloren uiteindelijk met 2-1.

Januzaj kreeg de bal toegespeeld met de rug naar de goal, niet zo gek ver voorbij de middellijn, maar draaide heerlijk weg van zijn tegenstander en gaf de bal op maat van Isak in de diepte. Assistgever en doelpuntenmaker feliciteerden elkaar met de knappe 1-1.

De vreugde was van korte duur voor Real Sociedad, want amper twee munten later kwam Monaco alweer op voorsprong via Fofana. In de tweede helft kreeg Januzaj geel voor een stevige overtreding op doelpuntenmaker Fofana, die verzorging moest krijgen aan de enkel.

Real Sociedad staat na de nederlaag derde in groep B van de Europa League, maar ontvangt op de slotspeeldag PSV, dat met twee punten meer tweede is. Een allesbeslissend duel dus. PSV won van Sturm Graz met 2-0. Onze landgenoot Yorbe Vertessen mocht op het uur invallen. Sturm Graz is uitgeschakeld en groepswinnaar Monaco is niet meer bij te benen.

West Ham zeker van groepswinst

In groep H heeft West Ham zich verzekerd van groepswinst dankzij een makkelijke 0-2 zege bij Rapid Wien. De Hammers kwamen op voorsprong na een kopbaldoelpunt van Yarmolenko en op slag van rust versierde de Oekraïner ook een strafschop die werd omgezet door aanvoerder Noble. West Ham blijft zo ongeslagen en verloor alleen punten in Genk. In de Premier League staat West Ham vierde.