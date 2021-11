Hein Vanhaezebroucke gooide heel wat nieuwe namen in de basis en gunde zo jongens zoals Bruno, Bezus, Lemajic en Opéri nog eens speelkansen. Ondanks dat Gent al voor de aftrap zeker was van groepswinst werd het een bijzonder frustrerende avond voor de Buffalo’s die amper een kans bij elkaar konden voetballen en zo tegen een eerste nederlaag in de groepsfase van de Conference League opliepen.