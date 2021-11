Coach Philippe Clement (nog) niet ter discussie bij Club Brugge

De matige prestaties in de competitie en de 0-5 tegen Leipzig hebben voorlopig geen gevolgen voor Philippe Clement. Door zijn tactische en spelers keuzes kreeg de trainer van Club Brugge woensdag de zwartepiet toegeschoven. Daardoor verkeert Clement in het zwaarste weer sinds hij vijf jaar geleden hoofdtrainer werd bij Waasland-Beveren.

Bij Club erkent men nog de verdiensten van Clement, die twee keer op rij kampioen werd en sterk aan deze Champions League-campagne begon. In de competitie is met een gedeelde tweede plaats en play-offs in het vooruitzicht nog zeker niet alles verloren. Tegelijkertijd rekent men erop dat Clement de verstoorde relatie met de kleedkamer herstelt en in de eerstvolgende twee matchen tegen Genk (competitie en beker) voor goede resultaten zorgt. Clement wisselde de jongste tijd veel en zette vooral tegen Leipzig veel spelers op andere posities. Voordien gebeurde dat ook al en dat zorgde voor verwarring en onvrede, niet het minst bij de veelal tot invaller gedegradeerde aanvoerder Ruud Vormer. Het lijdt geen twijfel dat in de zoektocht naar stabiliteit Vormer zondag in Genk aan de aftrap staat.(lvdw)