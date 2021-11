De grote, slapende reus wordt na 48 jaar weer wakker: het sprookje van Union, de nieuwe koning van de Jupiler Pro League

België is in de ban van Union Saint-Gilloise. De promovendus staat los op kop in de Jupiler Pro league, is een heuse hype en kan mits winst tegen OHL zelfs tien punten uitlopen op de achtervolgers. Union is een oude, slapende reus, die na 48 jaar weer wakker wordt om – met de hulp van tovenaar Fabulous Felice en zijn kompanen – het koninkrijk opnieuw te veroveren. Lieve lezer, ga gezellig zitten voor dit sprookje.