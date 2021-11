Niet-gevaccineerden hebben bijna 50 keer meer kans op overlijden door Covid-19

Sciensano keek naar de vaccinatiestatus van 105 Belgen die in de periode van 6 september tot 17 oktober 2021 stierven aan Covid-19. Van de 13 Belgen tussen 18 en 54 jaar die in die periode bezweken aan het coronavirus, waren er 12 niet gevaccineerd. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar waren 6 van de 7 overleden patiënten niet ingeënt. Van de 19 overleden coronapatiënten tussen 65 en 74 jaar oud waren er 12 niet gevaccineerd, 7 van hen waren wel ingeënt.

Boven de 75 jaar is het aantal gevaccineerden dat overlijdt aan Covid-19 in absolute aantallen wel hoger dan het aantal niet-gevaccineerden. Bij de leeftijdsgroep 75 tot 84 jaar waren 27 van de 44 overleden coronapatiënten wel gevaccineerd, 17 niet. Bij de 85-plussers waren 13 van de 22 bezweken patiënten wel ingeënt, 9 hadden geen vaccin gekregen.

47 keer meer kans

“Het is vooral belangrijk om dat aantal overleden covidpatiënten en hun vaccinatiestatus af te zetten tegenover het totale aantal Belgen dat per leeftijdscategorie wel of niet is ingeënt”, verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht in Het Belang van Limburg. “Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen uit de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar die niet gevaccineerd zijn, liefst 47 keer meer kans hebben om te overlijden dan de mensen die wel zijn ingeënt.”

Wie tussen 55 en 64 jaar oud is en dubbel gevaccineerd is, heeft dus maar 1 kans op 1 miljoen om te sterven aan Covid-19, terwijl die kans bij de niet-gevaccineerden 47 op 1 miljoen is. In de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar hebben niet-gevaccineerden 25 keer meer kans op overlijden. In de leeftijdscategorie 75 tot 84 jaar heeft wie niet is ingeënt 9,7 keer meer kans op sterfte, bij de 85-plussers is de kans op overlijden voor niet-gevaccineerden 7,3 keer hoger. De bescherming van het coronavaccin tegen overlijden stijgt dan ook naarmate de ingeënte persoon jonger is.

Uit eerdere studies bleek ook al dat gevaccineerden veel minder kans hebben om besmet te raken met het coronavirus en ook veel minder snel in het ziekenhuis belanden.