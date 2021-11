Italië vangt iconisch Afghaans meisje met groene ogen op

Italië vangt Sharbat Gula (49) op, de vrouw die als Afghaans meisje met de groene ogen een symbool was van de oorlogen in haar land toen haar foto in 1985 op de cover van National Geographic verscheen. Dat heeft het kabinet van premier Mario Draghi donderdag bekendgemaakt.

De Italiaanse overheid kwam tussen nadat Sharbat Gula hulp vroeg om Afghanistan te verlaten nadat de taliban er de macht overnamen. Volgens een verklaring was haar aankomst in Rome deel van een breder programma om Afghaanse burgers te evacueren en helpen integreren in Italië.

Gula was in 1984 door de Amerikaanse fotograaf Steve McCurry gefotografeerd in een Afghaans vluchtelingenkamp net over de Pakistaanse grens. In 2016 werd ze in Pakistan gearresteerd omdat ze een vervalste identiteitskaart gebruikt zou hebben om in het land te kunnen verblijven, en werd ze gedeporteerd naar Afghanistan. De toenmalige Afghaanse president Ashraf Ghani verwelkomde haar daarop terug en beloofde haar een appartement te geven zodat ze “met waardigheid en veiligheid in haar thuisland kon leven”.

Nu de taliban de macht over Afghanistan hebben overgenomen zijn er ernstige zorgen over de rechten van vrouwen en meisjes.