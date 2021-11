Hoogste aantal nieuwe besmettingen en coronatests sinds begin van pandemie in ons land

Er belanden in België dagelijks weer meer dan 300 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Hoe ernstig de situatie is, blijkt vooral uit het aantal besmettingen: maandag werden 25.365 nieuwe gevallen vastgesteld, een record sinds het begin van de pandemie. Ook het aantal tests schiet steil omhoog.

In de zeven dagen vanaf 19 tot en met 25 november waren er per dag gemiddeld net geen 304 ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een stijging met meer dan een vijfde. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot 3.462. Van hen liggen er momenteel 669 op de afdelingen intensieve zorg.

Ook de besmettingen blijven intussen toenemen, tot dagelijks gemiddeld 16.762 in de periode vanaf 16 tot en met 22 november. Het gaat om een toename met 50 procent. Wanneer je de dagcijfers erbij neemt, valt op dat maandag 22 november een dag was met 25.365 nieuwe gevallen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Voor het vorige record moeten we terug naar 27 oktober 2020, toen 22.221 mensen positief testten.

Ook wat het aantal afgenomen tests betreft, zitten we op recordhoogte. Het waren er vorige week elke dag gemiddeld 110.100, wat een derde meer is dan een week eerder. Dinsdag was de recorddag: 134.727 personen werden toen getest. Dat toegenomen aantal testen is deels de verklaring voor het recordaantal besmettingen, maar het is niet de volledige verklaring. De positiviteitsratio is ook licht gestegen tot 15,9 procent.

De overlijdens kenden in dezelfde week een opmars tot gemiddeld bijna 36 per dag (+16 procent).