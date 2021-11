Spitsentrainingen van Robin van Persie doen Cyriel Dessers deugd: Belgische ’supersub’ maakt ook in Europa zijn faam waar bij Feyenoord

De dekselse Dessers, zoals Rotterdammers hem noemen, was in z’n eentje verantwoordelijk voor de groepswinst dankzij een even wonderschone als late gelijkmaker in Praag: 2-2. De klok in het stadion stond wederom op 92 minuten toen het moment van de Nigeriaanse international met Belgische tongval kwam. Dessers gaf aan die andere invaller, Lutsharel Geertruida, aan waar hij de bal wilde hebben: hier, hoog in de zestienmeter! En daar kwam de bal.