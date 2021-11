Arts die 2.000 valse vaccinatiebewijzen uitdeelde, bekent feiten: spoedarts hield van geld, casinospelen en mooie auto’s

De Luikse arts is donderdag in verdenking gesteld en aangehouden wegens informaticafraude, zo bevestigt de procureur des Konings van Charleroi. De man was woensdagavond opgepakt en is donderdagnamiddag voor een onderzoeksrechter verschenen. Na een klacht werd de man ervan verdacht 2.000 valse vaccinatiebewijzen te hebben geleverd.

“Hij heeft bekend dat hij 2.000 onbestaande vaccinaties heeft doorgegeven. Voor dat soort inbreuken riskeert hij tot vijf jaar celstraf”, aldus nog de procureur. De arts zal begin volgende week moeten verschijnen voor de raadkamer, die zal beslissen of hij langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

Tussen 200 en 1.000 euro

De 2.020 klanten die bij hem een vervalst coronabewijs kochten, komen uit het hele land. De arts had bijvoorbeeld aan 539 Vlamingen een vals Covid Safe Ticket verkocht, zo bevestigde het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid woensdag. De valse certificaten werden ongeldig gemaakt. Hij liet ze telkens tussen 200 en 1.000 euro betalen.

Maar wie is die man? Mouhamadou Diagne heet hij, meldt Sudpresse, is een spoedarts uit Luik die al gewerkt heeft in ziekenhuizen in Bergen, Namen en Chimay. Hij is ongeveer dertig jaar oud en zijn drijfveer lijkt geldgewin te zijn geweest. Zijn hele carrière al zou hij - zo zeggen zijn (ex-)collega’s - geld van hen proberen te lenen hebben. Daarvoor schermde hij vaak met zijn arme familie die achtergebleven was in Afrika en waar hij graag nu en dan geld naar wilde opsturen. Terugbetalen deed hij nooit.

Dat geld gebruikte hij volgens Sudpresse niet voor zijn familie, maar wel voor zijn eigen plezier. Hij was bijvoorbeeld verslingerd aan casino- en andere kansspelen en mooie auto’s. Het zou door dat constante aftroggelen van geld zijn dat hij al in ziekenhuizen en zelfs tijdens zijn stage ontslagen en weggestuurd werd.