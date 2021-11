Ex-lijfwacht geeft opmerkelijk interview: “Het was Diana die het eerst vreemdging, niet prins Charles”

Het is een vraag waar we het antwoord wellicht nooit op zullen kennen: wie ging het eerst vreemd, de Britse prins Charles of Diana? De lijfwacht van de prinses heeft nu bijgedragen tot de twijfel.

Al bijna dertig jaar lang is het een raadsel. Was het prins Charles die door het bedrog van Diana in de armen van Camilla Parker Bowles geduwd werd? Of was het overspel van de prins de reden voor Diana om haar geluk elders te gaan zoeken?

Decennialang werd ervan uitgegaan dat het Charles was die het eerst in de fout ging. Dat we dat dachten, heeft alles te maken met het befaamde Panorama-interview van Diana. Daarin zei ze dat “er drie personen in dat huwelijk waren”. “Dat was te druk.” Die versie van de feiten is ook wat de kijker te zien krijgt in de Netflix-serie The crown.

Maar is het de waarheid? Neen, zo zegt Allan Peters. Die voormalige lijfwacht heeft in een interview met royaltywatcher Richard Eden verteld dat Charles pas terugkeerde naar Camilla toen hij te weten was gekomen dat Diana was vreemdgegaan met een van haar bodyguards. Geruchten over een affaire tussen Diana en die Barry Mannakee zijn er altijd wel geweest, maar de tijdlijn is nooit geschetst zoals Allan Peters dat nu doet.