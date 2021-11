Vorig jaar stonden we het op het punt te versoepelen: dit waren de maatregelen eind 2020

Bijna dag op dag een jaar geleden, op 27 november 2020, riep premier De Croo het Overlegcomité ook al samen. Na de “lockdown van de laatste kans” die op 30 oktober van dat vermaledijde jaar was ingegaan en de cijfers wat gedrukt had, was het tijd om te versoepelen. Daar is bij ons vandaag geen sprake van. En toch zijn de coronamaatregelen minder verregaand dan toen.

“We gaan Kerstmis toch niet vieren via Zoom?” Wanneer het Overlegcomité op 27 november 2020 bijeenkomt, heeft België er net een maand met een erg strenge lockdown opzitten. Een periode met één knuffelcontact per gezin, verplicht thuiswerken, gesloten niet-essentiële winkels, horecazaken, pretparken en discotheken en een avondklok tussen middernacht en 5 uur. Het is Georges-Louis Bouchez die voor de vergadering de vraag om versoepelingen het concreetst verwoordt door de vraag over de feestdagen te stellen.

LEES OOK. Hoe we uiteindelijk toch een heel lichte versoepeling kregen voor Kerstmis: “Een typisch politiek compromis”

Dit werd op het Overlegcomité van 27 november 2020 beslist:

Winkels mogen vanaf dinsdag 1 december 2020 opnieuw open op een “verantwoordelijke en veilige manier”. Maar wie boodschappen doet, zal dat alleen moeten doen. Behalve mensen die hulp nodig hebben, zij mogen zich door één iemand laten begeleiden. Je mag ook maar maximum een half uur in de winkel blijven. Runshoppen dus, in plaats van funshoppen. Afstand houden van andere klanten en winkelpersoneel is verplicht.

Ook buiten de winkels mogen niet veel mensen samenkomen. Iedereen zal daar zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat betekent mondmasker dragen, handen ontsmetten en wanneer er te veel volk is, komt u beter later terug. Het personeel moet ook een veiligheidsopleiding krijgen en er niet alleen voor zorgen dat er in de winkel te veel volk staat, maar ook buiten in de wachtrijen.

Voor essentiële winkels zoals warenhuizen verandert er niets. Op openbare markten mogen vanaf dinsdag opnieuw niet-essentiële producten worden verkocht zoals kledij. Zwembaden (geen subtropische) en musea mogen heropenen.

Minder goed nieuws is er voor de contactberoepen. Die moeten wellicht tot 1 februari 2021 wachten om weer aan de slag te kunnen. Het gaat dan onder meer over kapsalons, tatoeëerders, grimeuses, masseurs en schoonheidssalons. Tegen de eindejaarsfeesten nog snel naar de kapper gaan, zit er er dus zeker niet meer in.

En wat met Kerstmis en Nieuwjaar? Gezinnen mogen één iemand uitnodigen op kerstavond en kerstdag. Alleenstaanden mogen op 24 en 25 december 2020 behalve een van hun twee knuffelcontacten ook nog een tweede gast uitnodigen. Op andere dagen mogen ze slechts een van die twee contacten in huis ontvangen. Voor oudejaarsavond of nieuwjaarsdag gelden er geen uitzonderingen. Dat betekent dat gezinnen één iemand mogen uitnodigingen. Alleenstaanden mogen twee mensen ontvangen, maar niet samen.

Buiten wandelen mag met maximum vier personen. Nadien zou u in principe een glas glühwein kunnen drinken rond een vuurkorf als er voldoende afstand bewaard kan worden.

Reizen, ook skireizen, worden afgeraden. De cijfers zijn nu beter, laat het ons zo houden. Wat we moeten vermijden is dat we ‘het verschrikkelijke beestje’ terug meebrengen uit het buitenland. Er komen grenscontroles, waarbij wordt nagegaan of het Passenger Locator Form is ingevuld voor wie langer dan 48 uur in het buitenland is verbleven en langer dan 48 uur in ons land blijft. Ook wordt strenger gecontroleerd of de verplichte quarantaine wordt nageleefd.

De avondklok vanaf middernacht blijft gewoon van kracht. Vuurwerk wordt overal verboden.

Wat de horeca betreft: cafés en restaurants blijven tot nader order dicht tot 1 februari.