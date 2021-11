Erika Vlieghe: “Zelfs met krachtig ingrijpen hebben we nog wekenlang miserie”

“Hoe pijnlijk ook, we moeten de viruscirculatie op korte tijd naar beneden brengen. Het zijn astronomische cijfers”, zegt Vlieghe. “Zo hoog zijn ze vorig jaar zelfs niet gegaan. Dat heeft enorme implicaties op de maatschappij. Bij testcentra zijn er enorme rijen, er is geen beginnen aan de contacttracing, de huisartsen slaken noodkreten, De Lijn moet zijn lijnen aanpassen, scholen en bedrijven vallen uit. De hele maatschappij dreigt stil te vallen.”

Vlieghe dringt dan ook aan op strenge en krachtige maatregelen: meer telewerk, het vrijetijdsleven een paar weken on hold en betere beveiliging op de scholen. “Op alle vlakken is het nodig dat we elkaar minder zien. We kennen dat recept. Beperk je aantallen, zit zo veel mogelijk buiten, gebruik zelftesten. We gaan allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Want zelfs als we nu krachtig ingrijpen, hebben we nog een aantal weken miserie met z’n allen.”