Wat als de ene wel warm binnen aan een lange tafel kerst wil vieren en de andere opnieuw buiten bij de vuurkorf? Of weer een jaar overslaan? Het kan voor spanningen in de familie zorgen, misschien zelfs ruzie. Maar moet het per se rood of wit worden? En wat met discussies over de vaccins? Familiaal bemiddelaars zien ruimte voor compromis.