Succescoach Marcelo Gallardo pakt met River Plate nu ook eerste Argentijnse titel sinds 2014

River Plate heeft donderdagavond voor het eerst sinds 2014 de landstitel veroverd in Argentinië. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie verzekerde de ploeg van succestrainer Marcelo Gallardo zich al van het kampioenschap, door Racing Club in het eigen Monumental-stadion met 4-0 te verslaan. Matias Suarez (ex-Anderlecht) ontbrak bij de nieuwe kampioen met een blessure. Met 12 punten voorsprong is River Plate niet meer in te halen.