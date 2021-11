Straks komt de Wereldgezondheidsorganisatie in spoed bijeen om te praten over een nieuwe zeer besmettelijke coronavariant. De variant ontwikkelde een andere strategie om onze cellen binnen te dringen. “Wij bekijken momenteel een honderdtal teststalen om te zien of die variant al bij ons circuleert”, zegt viroloog Piet Maes van het Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie (Rega Instituut, Leuven) . Dit weten de experts al over de nieuwe variant.