Macron reageert niet goed op brief Johnson: Franse minister annuleert overleg met Londen over migranten die Kanaal willen oversteken

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft het overleg van zondag met zijn Britse collega Priti Patel over de migranten die het Kanaal willen oversteken geannuleerd nadat de Britse premier Boris Johnson Parijs had gevraagd in Groot-Brittannië illegaal aangekomen migranten terug te nemen. Londen heeft Frankrijk gevraagd terug te komen op de beslissing.

In een boodschap aan Patel, waarvan het Franse persbureau AFP vrijdag weet heeft gekregen, zegt Darmanin dat, als de brief van Johnson aan de Franse president Emmanuel Macron al een “ontgoocheling” is, het openbaar maken daarvan nog “erger” en “onaanvaardbaar” is. Darmanin heeft derhalve de komst van Patel geannuleerd.

Ook uitgenodigd voor het overleg in Calais waren de voor migratie bevoegde ministers uit België, Duitsland, Nederland, alsmede de Europese Commissie. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zullen die zondag wel met elkaar praten.

De Britse minister van verkeer Grant Shapps heeft op de openbare omroep BBC Parijs gevraagd terug te keren op de beslissing de uitnodiging voor het overleg in te trekken. “Geen enkel land kan dit alleen aanpakken. Ik hoop dat de Fransen (hun beslissing) heroverwegen”, zo zei hij.