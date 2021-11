Eddie Howe mag dan toch debuteren als coach van Newcastle: nieuwe coronatest negatief

Newcastle staat na twaalf duels op de laatste plaats in de Premier League met 6 punten. Steve Bruce werd vorige maand vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen. Een kapitaalkrachtig Saoedisch investeringsfonds nam Newcastle begin vorige maand over. Naar verwachting kan de club in de komende transferperiode daardoor flinke investeringen doen in nieuwe spelers.

Howe was eerder trainer bij Burnley en Bournemouth.