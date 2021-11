Belgische vrouw dood teruggevonden in huis in Spanje

Een veertigjarige Belgische vrouw is afgelopen week dood aangetroffen in haar huis in de Spaanse gemeente Ourol. Sommige bronnen zouden beweren dat haar handen vastgebonden waren, maar volgens de Guardia Civil waren er geen tekenen van geweld. Dat schrijft de lokale krant La Voz de Galicia.

De Belgische vrouw woonde al enkele jaren in de Spaanse gemeente en verbleef er alleen in een huis dat ze recent had gekocht. Dat was ze eigenhandig aan het opknappen, waardoor er tijdelijk geen elektriciteit en stromend water was. De vrouw was een gewezen militair en woonde vroeger jarenlang in Nederland op een boerderij. Doordat het om een dunbevolkte regio ging, lag haar dichtstbijzijnde buur op een kilometer verder.

De vrouw was erg actief op sociale media en toonde er dan ook trots de vorderingen van haar renovatie. Maar haar familie begon zich zorgen te maken nadat ze haar telefoon niet meer beantwoordde.

Afgelopen vrijdagavond werd haar lichaam aangetroffen in haar huis. Volgens de krant La Voz de Galicia zijn er bronnen die beweren dat de vrouw teruggevonden werd met vastgebonden handen, maar de Guardia Civil bevestigt dat er geen onderzoek loopt omdat er geen sporen van geweld werden teruggevonden op het lichaam.

