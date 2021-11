Red Flames doen met recordzege iets wat de Rode Duivels nog nooit konden (maar het echte werk volgt pas volgende week)

19-0. Historisch. De Red Flames boekten donderdag in de WK-kwalificatie een recordzege tegen het zwakke Armenië. Nooit wonnen de Belgen met duidelijkere cijfers, nooit scoorde een ploeg vaker in één wedstrijd in de WK-kwalificaties. Toch werd er in het Belgische kamp niet euforisch over de zege gedaan. Met een reden. Waarom de recordzege van de Red Flames niet zoveel voorstelt als de cijfers doen vermoeden.