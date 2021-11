OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: nachtleven op slot, sluitingsuur voor horeca

“Het Overlegcomité is vervroegd samengekomen”, zei premier De Croo vrijdag tijdens de persconferentie. “Opnieuw is gebleken hoe het tijdens de pandemie steeds rijden en omzien is. We hadden met experten een andere inschatting gemaakt en we zijn verschalkt door het veel besmettelijkere deltavirus. We hebben nu een situatie die veel pessimistischer is.”

De premier benadrukte dat, ondanks een goed werkende vaccinatie, de druk op de ziekenhuizen fors toeneemt. “We zien veel activiteiten stilvallen, niet omwille van maatregelen van de overheid maar door het uitvallen van mensen. Die situatie is niet houdbaar, we moeten ingrijpen.” Dat doet het Overlegcomité met de volgende maatregelen:

HORECA

De horeca krijgt opnieuw een sluitingsuur opgelegd. Vanaf zaterdag moeten cafés en restaurants de deuren sluiten om 23 uur. Daarnaast werd beslist dat je op café en op restaurant nog met maximaal zes personen aan één tafel mag zitten. Een huishouden dat meer dan zes personen telt, mag wel aan dezelfde tafel zitten.

Ook nachtwinkels moeten de deuren sluiten om 23 uur. Het nachtleven gaat op slot. Concreet moeten discotheken en dancings drie weken lang sluiten. Wie moet sluiten, zal steun krijgen van de overheid. “We gaan niemand in de steek laten”, aldus de eerste minister.

PRIVÉ

Een zaal afhuren voor een verjaardagsfeest? Dat mag de komende drie weken niet meer. Huwelijken en koffietafels mogen wel blijven doorgaan, rekening houdend met de huidige maatregelen: het Covid Safe Ticket is vereist vanaf 50 personen binnen, 100 personen buiten. Voorts gelden dezelfde maatregelen als voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.

Datzelfde verjaardagsfeest dan maar thuis organiseren? Mag wel. Het Overlegcomité gaat niet ingrijpen in de privésfeer van de mensen, er is dus geen herintroductie van bubbels of knuffelcontacten. “Dat zou echt niet uit te leggen zijn, nu iedereen gevaccineerd is”, luidde het eerder op verschillende kabinetten.

RECREATIE

Evenementen en concerten mogen wel nog doorgaan, maar enkel als het publiek kan zitten. Voor heel wat organisatoren betekent dat echter wel dat er annulaties zullen volgen.

Sportwedstrijden die binnen doorgaan, mogen geen publiek meer toelaten. Buiten zou dat wel nog steeds mogen. Ook voor trainingen geldt dezelfde regel. Kinderen mogen wel begeleid worden door een volwassene. Voor de sporters zelf zijn er geen beperkingen ingevoerd.

TELEWERKEN

Aan de huidige regeling rond telewerken verandert niets: het is nog steeds verplicht om vier dagen thuis te werken – en dus geen volledige week, zoals hier en daar werd geopperd – tenzij dat door de aard van het werk niet kan.

ONDERWIJS

Nu steeds meer scholen zich genoodzaakt zien de deuren te sluiten, rijst de vraag of collectief afstandsonderwijs opnieuw nodig is. Het onderwijs zelf ziet een collectieve sluiting liever niet gebeuren en verkiest een lokale aanpak. Het Overlegcomité heeft daar vrijdag niet over beslist maar legt de bal bij de ministers van Onderwijs. Die moeten tegen maandag met extra maatregelen komen. Daarom zitten de vakbonden en onderwijskoepels vrijdag om 15 uur samen om mogelijk extra maatregelen in het onderwijs te bespreken.

Volgens De Croo gaat het dan om maatregelen om klasgroepen beter te scheiden, hoogrisicocontacten doortastender op te sporen en nog meer in te zetten op ventilatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) benadrukte dat “sterk ingrijpen” nodig is “als we willen vermijden dat de scholen echt crashen”. Ook de buitenschoolse activiteiten komen in het vizier. “De ministers van Jeugd moeten bekijken hoe we de kruispunten van besmetting kunnen stilleggen, en die situeren zich in allerlei jeugdactiviteiten binnen. De vraag is of die kunnen blijven doorgaan. Als we willen dat de scholen open blijven, zullen we elders heel moeilijke maatregelen moeten nemen.”

TESTSTRATEGIE

Het Overlegcomité heeft de ministers van Volksgezondheid gevraagd om na te denken over een nieuwe teststrategie. Omdat zoveel mensen getest moeten worden op het coronavirus raken de huisartsen stilaan overspoeld. Ook voor de bestaande testcentra en laboratoria is de situatie niet evident.

Om ervoor te zorgen dat het systeem niet kapseist, bespreken de ministers van Volksgezondheid zaterdag tijdens een interministeriële conferentie een nieuwe teststrategie, zei federaal gezondheidsminister Vandenbroucke. “Al is het maar voor een korte periode, die moet ervoor zorgen dat onze capaciteit overeind blijft en iedereen het kan blijven trekken.”

Ook de concrete uitrol van de derde prik voor de algemene bevolking staat op de agenda.

Alle maatregelen gaan in vanaf zaterdag. De maatregelen met betrekking tot evenementen georganiseerd door professionals, gaan in vanaf maandag. Op 15 december komt er een nieuw Overlegcomité om de situatie opnieuw te evalueren.