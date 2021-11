Hein Vanhaezebrouck trekt bij AA Gent de nodige lessen uit Europese nederlaag: “Dat werd geen succes”

AA Gent ging donderdagavond verrassend onderuit op bezoek bij Anorthosis Famagusta. Hein Vanhaezebrouck gaf hierbij enkele spelers speelkansen maar die test bracht niet meteen voldoening voor de Gentse coach: “We probeerden donderdag enkele jongens in de hoop dat we ook de komende weken al eens zouden kunnen schuiven maar dat is niet echt een succes geworden.”

Daags na de uitschuiver op Cypriotische bodem kijkt Vanhaezebrouck alweer vooruit, want zondagavond komt Standard op bezoek bij de Buffalo’s: “Standard verloor nog niet onder Elsner. Ze hebben de voorbije maanden natuurlijk ook wat volk gemist, zo is nu ook Bokadi opnieuw beschikbaar, toch een belangrijke pion.”

“Zo’n trainerswissel vergt bovendien ook wel wat tijd. Ze wonnen vorige week een eerste keer en dat zal hen zonder twijfel vertrouwen geven. Op Brugge bogen ze bovendien ook al een 2-0 achterstand om in een gelijkspel”, toont HVH zich op zijn hoede voor de Rouches. “Ik vermoed dat het geloof bij hen wel terug is en verwacht me dan ook zeker niet aan een ploeg in nood.”

Vanhaezebrouck beseft dat duels tegen Standard ook in het verleden geen evidente opdrachten waren: “Het zijn altijd moeilijke matchen tegen Standard. We domineren vaak tegen hen maar in het laatste deel van de match gaan we dan toch onderuit. Zoals vorig seizoen. We zullen 90 minuten lang moeten blijven gaan, we spelen ook thuis voor onze fans. We wonnen de meeste matchen voor eigen publiek maar het waren bijna altijd close games. En dat zal nu niet anders zijn.”

Daarnaast kon zijn collega Elsner deze week rustig toeleven naar de komende competitiewedstrijd: “Standard speelt geen Europees dus zij leven rustig van week tot week. Dit is voor hen dé match van de week”, aldus de Gentse coach die er geen twijfel over laat bestaan dat enkel een zege volstaat in deze fase van de competitie.

“We hebben ondanks onze problemen toch het geluk dat we niet alleen zijn. Qua resultaten leggen we geen goed competitiejaar af. Maar toch staat Anderlecht slechts één punt voor ons, zelfs Club Brugge is nog binnen ons bereik. Genk staat ook met hetzelfde aantal punten. Union staat natuurlijk ver. Zij kunnen 40 punten tellen als ze nu nog twee keer winnen voor de winterstop. Dan zijn die zeker van Play-off 1 hoor. En daar moeten we bij zijn.”

Sven Kums raakt fit voor Standard

“We hebben inderdaad een reeks nodig maar je kunt spelers niet zomaar even veranderen”, verzucht HVH. “Je kunt niet opeens van hen allemaal absolute winnaars maken maar je kunt wel zaken aanbrengen en die jongens motiveren. Maar het zit al dan niet in de persoonlijkheid. Dat is bij elke ploeg zo. Als je in een flow zit waarbij alles vlot gaat, heb je sneller het geloof dat het goed zal aflopen. Uiteraard willen wij ook zo’n reeks van een aantal zeges in de competitie. Daar hebben we echt nood aan.”

Daarom hoopt Vanhaezebrouck om op zo veel mogelijk spelers te rekenen. Die rotatiepolitiek loopt evenwel niet bepaald altijd even gesmeerd: “We probeerden donderdag enkele jongens in de hoop dat we ook de komende weken al eens zouden kunnen schuiven, maar dat is niet echt een succes geworden. Het was een vrij agressieve match maar voorlopig lijkt het dat er geen nieuwe schade is. Sven Kums is aan de beterhand, Nicolas Lombaerts testte trouwens ook negatief nadat zijn vrouw besmet raakte. Nicolas kan dan ook met Sven aan de slag op het veld, zodat die fit raakt voor zondagavond.”

“Er zijn geen verrassingen. We kennen de jongens die kunnen blijven gaan en de spelers die tijdig rust moeten krijgen. Nurio zat voor de break wat op zijn tandvlees. Maar die twee weken hebben hem goed gedaan. We hebben in het begin van het seizoen veel geroteerd, hierdoor staan we nu nog zo sterk. Roteren is heerlijk als je achttien à twintig jongens hebt die het niveau aan kunt. Ik was niet tevreden over de jongens die hun kans kregen maar ook zij die er in kwamen, maakten niet het verschil.”