800 Bayern-fans vallen Algemene Vergadering binnen om te protesteren tegen sponsor Qatar Airways: “Ergste incident ooit”

Supporters van Bayern München hebben donderdagavond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de club verstoord met protesten tegen een verlenging van het sponsorcontract met Qatar Airways. Erevoorzitter Uli Hoeness reageerde na afloop ontsteld. “Dit is het ergste incident dat ik ooit heb gezien bij Bayern. Ik schaam me diep”, zei hij.

De voorbije dagen groeiden de spanningen tussen de club en enkele supportersgroeperingen vanwege een mogelijke verlenging van het sponsorcontract met Qatar Airways ter waarde van twintig miljoen euro. Dat zou volgens de fans de normen en waarden van de club schaden. Qatar wordt al enkele jaren beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

De luchtvaartmaatschappij is een platinapartner van Bayern en prijkt op de mouw van de Rekordmeister. Het huidige contract loopt tot 2023, maar een verlenging ligt op tafel. Dat zint de fans niet. Zo’n 800 leden vielen donderdagavond de Algemene Vergadering binnen. Ze riepen ‘Hainer buiten’. Eerder had de club via gerechtelijke weg een motie van de protestanten tegen de sponsordeal laten blokkeren.

De clubleiders zijn van mening dat het makkelijker is de staat Qatar te beïnvloeden door middel van samenwerking dan door ze volledig te negeren. Er werd donderdag nog geen beslissing genomen over een verlenging.

Naast het morele vraagstuk werd Bayern financieel ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Het zakencijfer van de Duitse topclub zakte met meer dan honderd miljoen euro, van 750,4 naar 643,9 miljoen euro.