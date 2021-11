Op Valentijnsdag 14 februari 2008 werd Sigrid Dormaels voor het laatst gezien. Als drugsverslaafde prostituee was ze in de Limburgse onderwereld beland. Werd dat haar fataal of leeft ze nog? Haar moeder Martine Gelders is nog altijd op zoek naar antwoorden. “Voor ik sterf, wil ik weten wat er met haar is gebeurd.”