Eén besmetting met nieuwe zorgwekkende coronavariant vastgesteld in België, regering voert inreisverbod in voor zuidelijk Afrika

Er is in België tot nog toe één geval vastgesteld van de nieuwe coronavariant. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag gezegd na afloop van het Overlegcomité.

De nieuwe variant, die voorlopig B.1.1.529 heet, lijkt in het zuiden van het Afrikaanse continent te zijn ontstaan en zorgt daar voor ongerustheid, omdat ze mogelijk nog besmettelijker is dan de deltavariant die nu zowat overal ter wereld dominant is.

Tot nog toe is de variant één keer vastgesteld in ons land. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om iemand die uit het buitenland terugkeerde en niet gevaccineerd was tegen het coronavirus. De persoon in kwestie testte op 22 november positief.

Geen paniek

Volgens Vandenbroucke is er op dit moment “geen reden tot paniek”. “Voorzichtigheid en wetenschappelijke analyse zijn zeker nodig. Het is een verdachte variant, maar we weten niet of die heel gevaarlijk is.”

In afwachting van die analyse voert de federale regering een inreisverbod in voor niet-Belgen uit landen in zuidelijk Afrika, in navolging van een voorstel van de Europese Commissie. Verschillende andere EU-lidstaten zoals Duitsland, Italië en Nederland gingen ons land eerder op de dag al voor. “Uit voorzorg moeten we alle transmissiekanalen stopzetten. Wij sluiten ons daarbij aan”, aldus Vandenbroucke. Belgen die terugkeren vanuit zuidelijk Afrika, zullen tien dagen in quarantaine moeten.