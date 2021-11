Druk van de fans én uit eigen spelersgroep, maar Clement blijft rustig: “Ik ben nog steeds een gelukkige coach”

Black friday, donkere regenwolken en nieuwe verstrengde coronamaatregelen: de setting waarin Philippe Clement zijn persbabbel na de pandoering tegen Leipzig moest afwerken, kon gerust deprimerend genoemd worden. Net als de sfeer die in het Belfius Basecamp heerst. “Of ik al wat bekomen ben? Ondertussen wel, ja. We hebben sinds Leipzig al twee trainingen gehad”, aldus Clement.

Hij bekijkt de gebeurtenissen van de afgelopen weken liever rationeel. De druk uit de spelersgroep, de slechte resultaten, het verhaal dat er in Europa waarschijnlijk op zit: de Brugse coach wil niet te emotioneel reageren. “Kijk: we hebben de lat voor het seizoen enorm hoog gelegd. En dan kwam die loting. We hebben toen een aantal verdiende punten verzameld in Europa, ondanks het feit dat iedereen dacht we nul punten zouden halen. Woensdag zijn we overklast door een tegenstander met meer kwaliteit. En we hebben niet gehaald wat we gehoopt hadden”, aldus Clement. “Ik heb foute keuzes gemaakt, maar ook de spelers deden zaken minder goed. Zij moeten ook in de spiegel kijken.”

“Even op korte termijn denken”

En dus verkeerd Club in een crisis, gaf Clement woensdag zelf al aan. En het enige medicijn tegen zo’n vervelend beestje is winnen. “We gaan nu even op korte termijn denken”, aldus de coach.

Normaal predikt Clement de marathon van een heel seizoen, maar nu beseft hij dat er dringend resultaten nodig zijn. Niet voor zijn positie, wél om rust in de tent te brengen. Want ook de druk bij de fans neemt toe. “Op zo’n momenten lees ik weinig kranten, net als op de momenten waarin euforie overheerst. Highs and lows verkopen natuurlijk het beste, maar ik moet nu doen wat het beste is voor mijn spelersgroep”, haalt Clement zijn schouders op. “Het is de eerste keer in vijf jaar dat jullie schrijven dat ik onder druk sta. Dus momenteel ben ik nog een heel gelukkige coach (grijnst). Elke trainer moet resultaten, dat is overal in de wereld zo. Dat de fans morren? Ik ben zelf ook supporter geweest, in een andere rol. Dan leef je op emoties.”

“Ruud is niet blij, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt”

Ondertussen trekt Club Brugge twee keer naar Genk op vier dagen: ook dat nodig. Naast winnen moet Clement er ook voor zorgen dat de kleedkamer niet ontspoort, want daar zitten enkele mokkende jongens. De situatie met Vormer is daar een voorbeeld van. “In een kern met dertig spelers zijn er altijd jongens ontevreden. De elf die mogen spelen, zijn blij. 19 andere jongens vinden dat zij daar moesten staan. En als je een aantal keren na elkaar verliest of punten laat liggen, wordt dat gevoel nog versterkt. Er is maar één waarheid: die op het trainingsveld. Iedereen moet bewijzen dat ze het waard zijn om in de ploeg te staan. Ruud is niet blij, maar met hem zijn er aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken gemaakt.”