Vincent Kompany beseft dat steun van Anderlecht-bestuur niet onvoorwaardelijk is, maar: “Ik ben geen novemberman”

Het is crisis op Anderlecht, dat slechts één overwinning boekte in acht wedstrijden. Vincent Kompany had heel wat uit te leggen op zijn wekelijkse persbabbel. Hij nam er wel bijzonder uitgebreid de tijd voor. Uiteraard kwam ook zijn positie ter sprake. “De steun vanuit het bestuur is niet onvoorwaardelijk, maar is er omdat ik hard werk en objectief naar de problemen kijk”, klonk het.

Paars-wit zal zaterdagavond op Charleroi strijdlustig moeten zijn om de steun van de fans te blijven genieten, en op basis van de trainingen lijkt dat wel goed te komen. “Een situatie als deze zet alles op scherp”, zegt Vincent Kompany. ”Zo was het toen ik zelf nog topsporter was, en ook nu coach ben. Het is dus een hele scherpe week geweest hier.”

Tijdens die scherpe week werd er ook tijd gemaakt voor een stevig gesprek tussen spelers, coach, voorzitter Wouter Vandenhaute en sportmanager Peter Verbeke. Een primeur? “Nee”, zei Kompany meteen. “Het is alleen de eerste keer dat het gesprek naar buiten toe gelekt is.”

De vraag is dan of de RSCA-top haar steun heeft uitgesproken voor de coach. “Ik ben niet bezig met mijn lot, alleen met mijn werk”, aldus Kompany. ”We hebben hier nu vooral mensen nodig die bezig zijn met hun werk, en niet met emotie. Alleen zo kan onze wederopstanding lukken. De steun voor mij vanuit het bestuur, is niet onvoorwaardelijk, maar die is er alleen omdat ik hard werk en objectief naar de problemen kijk.”

Zaterdag in Charleroi voetbalt Anderlecht met enorm veel druk op de ketel, maar de wedstrijd van de laatste kans wil Kompany het niet noemen. “Als er één ding is dat we moeten leren uit de voorbije achttien maanden, is het dat we niet te veel grote uitspraken moeten doen over de laatste kans”, klonk het. “Er is druk, maar het is ook een privilege om die te mogen ervaren.”

Ondertussen zijn er ook spelers die ontevreden zijn, omdat ze niet spelen of omdat het systeem hun niet helemaal bevalt. Lior Refaelov komt bijvoorbeeld al enkele weken niet meer aan spelen toe. “De populairste coach ter wereld zou er eentje zijn met maar veertien spelers in zijn kern. Dan moet je er maar drie teleurstellen”, zegt Kompany. “Als politicus zou ik kansloos zijn, want ik kan maar een minderheid tevreden houden. Maar ik wil harde keuzes kunnen en durven maken en ook niet té veel bezig zijn met de mensen die ik teleurstel.”

De RSCA-coach onderstreepte ook nog eens dat hij niet meer over de budgetten beschikt waar Anderlecht in het verleden over beschikte. En dat het daarom des te harder werken is voor resultaten. “We zijn niet meer, zoals vroeger, de leider van de koers die twee keer zoveel uitgeeft als de rest”, luidde het. “We zitten in het peloton en daar wordt met ellebogen gewerkt. Het is knokken om voorin te geraken en we hebben geen tijd om van het landschap te genieten.”

Geen “novemberman”

Kompany kwam tot slot nog met een bijzondere theorie op de proppen over sukkelen in de maand november. “In deze periode van het jaar ben ik altijd afgeschreven. Ook als speler”, vertelde hij. ”Ik ben geen novemberman. In deze periode zat ik meestal geblesseerd in het krachthonk tussen allemaal depressievelingen. Ik riep altijd op om rustig te blijven. De mensen die mij afschreven, waren dezelfde die na het seizoen kwamen vragen of het leuk is om prijzen in de lucht te steken. Vorig jaar zaten we hier ook gesprekken als deze te voeren en hebben we nog top vier gespeeld.”