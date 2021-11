Bouterse veroordeeld tot 24 jaar cel voor roofmoord in Grobbendonk

Het Antwerpse hof van assisen heeft Miquel Bouterse (38) uit Essen na bijna drie uur beraadslaging veroordeeld tot 24 jaar opsluiting voor de roofmoord op Ronalds Brakmanis (47). De Surinamer had de Let vier jaar geleden doodgeschoten tijdens een fout gelopen drugsdeal in Grobbendonk. Het openbaar ministerie had dertig jaar cel gevorderd

Het hof vond de feiten bijzonder ernstig. “Bouterse is al jarenlang een professioneel drugshandelaar en had omwille daarvan een ripdeal georganiseerd, waarbij de bestelde cocaïne gestolen en het slachtoffer gedood werd, louter om gemakkelijk geldgewin. Maar geld kan nooit meer waard zijn dan een mensenleven”, klonk het in het arrest.

Bij de bepaling van de strafmaat werd rekening met het tijdsverloop sinds de feiten en met verzachtende omstandigheden. “De feiten speelden zich in een specifieke context af, namelijk in het drugsmilieu. Los daarvan wordt Bouterse als een goede vader en partner omschreven. Het is alsof hij een goede en een slechte kant heeft. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met zijn oprechte spijt.”

De jury en het hof vonden dat Bouterse nog de kans moest krijgen om iets van zijn leven te maken en om vader te kunnen zijn over zijn zeven kinderen. “Hij moet wel definitief breken met het criminele milieu en zijn geld op een eerlijke manier verdienen.”

Bouterse werd veroordeeld tot een gevangenisstaf van 24 jaar. “Ik hoop dat u beseft dat u ernstige feiten hebt gepleegd. Anderzijds heb ik nog nooit zo’n lovende woorden over een beschuldigde gehoord in een moraliteitsonderzoek. Vierentwintig jaar is lang, maar het is niet voor altijd. U krijgt nog een kans en ik hoop dat u die aangrijpt om een goede vader te zijn voor uw zeven kinderen en dat u ze financieel ondersteunt op een legale manier”, zei asssisenvoorzitter Vincent Roelants.