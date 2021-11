Na een knappe 7 op 9 trekt Beerschot zondag met veel goede moed naar Waregem. De bezoekers zullen het in de Elindus Arena wel zonder hun hoofdcoach Javier Torrente moeten doen. Hij is geschorst na zijn rode kaart tegen Genk. Wie in zijn plaats als T1 op het wedstrijdblad zal staan, is nog niet duidelijk. “Dat maakt ook niet zoveel uit.”